23 Июля 2020
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Общество В России
(2011) | Фото:

"Я ничего не передергиваю". Путин ответил Элтону Джону

Президент России Владимир Путин ответил на обращение Элтона Джона. Певец написал в соцсети, что глава России сделал лицемерное заявление об отношении к представителям ЛГБТ в России.

На пресс-конференции после саммита G20 в Осаке Путин сказал, что певец заблуждается. "Я ничего здесь не передергиваю. У нас очень ровное и спокойное отношение в представителям ЛГБТ-сообщества. Абсолютно спокойное, абсолютно непредвзятое", - сказал Путин.

Вместе с тем ЛГБТ-сообщество активно навязывает свою точку зрения, сказал глава России, он призвал быть более лояльными друг к другу. Также, по словам Путина, тема не должна касаться детей:

"Оставьте детей в покое. Сейчас шесть или пять полов уже напридумали, трансформеры, транс... еще что-то там. Я не понимаю, что это такое. Дай бог здоровья всем".

Он добавил, что Элтон Джон гениальный музыкант: "Он же ездит к нам, и мы все с удовольствием его слушаем".

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"Я ничего не передергиваю". Путин ответил Элтону Джону

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Теги: Владимир Путин, Элтон Джон



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Ранее 29.06.2019 09:55 Мск Элтон Джон обратился к Путину

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