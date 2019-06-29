23 Июля 2020
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Общество Северо-Западный ФО
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

Многодетная мать в Петербурге с ребенком-инвалидом рискует остаться без жилья из-за ошибки приставов

Следственный комитет проверит информацию о нарушении петербургскими приставами жилищных прав матери с двумя детьми. Из-за ошибки сотрудников женщина может остаться без жилья.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СК России Светлана Петренко, обращение женщины появилось в СМИ. Мать двух детей, один из которых - с инвалидностью - вынуждена была взять кредит на лечение ребенка под залог своей квартиры на невыгодных условиях. Кредит она платить вовремя не смогла.

"После принятия нескольких судебных решений она выплатила требуемую сумму, на основании чего судебными приставами было закрыто исполнительное производство в отношении нее. Однако, как оказалось, при расчете суммы, которую она должна была выплатить, приставы допустили ошибку, и женщина вновь оказалась на грани потерять единственную жилплощадь", - сообщила Петренко.

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение управлению Следственного комитета по Санкт-Петербургу организовать проверку.

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Многодетная мать в Петербурге с ребенком-инвалидом рискует остаться без жилья из-за ошибки приставов

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Теги: выселение, приставы



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