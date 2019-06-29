Директор Ural Music Night: Хаски отказался утихомирить толпу

Организаторы Ural Music Night прокомментировали инцидент с отменой выступления Хаски и ЛСП на площадке фестиваля. По словам директора Евгения Горенбурга, во время начала давки рэпера попросили утихомирить топу, но он отказался, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, минувшей ночью не состоялись выступления двух хедлайнеров хип-хоп площадки. После второй композиции концерт Хаски завершился, так как зрители пытались прорвать ограждение и зажигали фаеры. После работа площадки "Башня Исеть" была полностью прекращена, так как создалась угроза безопасности слушателей.

На прошлом фестивале подобный форсмажор на хип-хоп сцене был урегулирован, отметил Горенбург.

"Тогда Noize MC приостановил концерт, чтобы люди слезли с крыши. Каждый хедлайнер для такой толпы – безусловный авторитет. Если он попросит – люди его послушают. Мы обращались к Хаски с просьбой утихомирить толпу, однако он отказался. Кстати, это многое говорит о его отношении к поклонникам", - рассказал он.

По подсчетам организаторов, площадки фестиваля посетили 300 000 человек. Рассвет вместе с Brainstorm и камерным оркестром B-A-C-H встретили 15 000 зрителей.