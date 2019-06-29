Эрдоган рассказал о плановых поставках российских С-400 в Турцию

В процессе поставок российских ЗРК С-400 в Турцию нет отсрочки. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Россия должна поставить в Турцию системы С-400 "Триумф" до конца 2019 г. По словам Эрдогана, отсрочки в вопросе нет. "Мы продолжаем наблюдать за этим процессом относительно нашего согласия, к которому мы пришли в Душанбе", - сказал он.

По словам турецкого лидера, для Турции приоритетное значение имеет совместное производство ракет и передача технологии.

Как сообщало Накануне.RU, Штаты принуждали Анкару отказаться от покупки российских ЗРК под угрозой исключения государства из программы поставки истребителей F-35.