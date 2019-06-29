23 Июля 2020
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Реджеп Тайип Эрдоган (2019) | Фото: Пресс-служба Кремля

Эрдоган рассказал о плановых поставках российских С-400 в Турцию

В процессе поставок российских ЗРК С-400 в Турцию нет отсрочки. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Россия должна поставить в Турцию системы С-400 "Триумф" до конца 2019 г. По словам Эрдогана, отсрочки в вопросе нет. "Мы продолжаем наблюдать за этим процессом относительно нашего согласия, к которому мы пришли в Душанбе", - сказал он.

Реджеп Тайип Эрдоган(2019)|Фото: Пресс-служба Кремля

По словам турецкого лидера, для Турции приоритетное значение имеет совместное производство ракет и передача технологии.

Как сообщало Накануне.RU, Штаты принуждали Анкару отказаться от покупки российских ЗРК под угрозой исключения государства из программы поставки истребителей F-35.

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Эрдоган рассказал о плановых поставках российских С-400 в Турцию

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Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, G20



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Ранее 27.06.2019 01:03 Мск Москва назвала сроки завершения поставок С-400 в Турцию

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