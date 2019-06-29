Россия больше не враг. Глава МИД Испании объяснил свои слова

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, сказанные в интервью испанскому изданию Periodiсo. Дипломат в комментариях назвал Россию "старым врагом", но позднее заявил, что цитата стала результатом неверной интерпретации его слов.

В Periodiсo Боррель заявил: "Наш союзник (США) поворачивается к нам спиной. Наш старый враг, Россия, снова заявляет о себе и снова представляет угрозу, а Китай становится соперником". После этих слов МИД России вызвал посла Испании в Москве Фернандо Вальдерраму Пареху.

"Я думаю, что русские не так это поняли. Я не говорил, что Россия — враг Испании, я говорил о Европе. Я сказал, что Европа видит, как ее бывший соперник или враг, имея в виду СССР", - заявил Боррель.