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Политика
встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита &quot;G20&quot; в Осаке (2019) | Фото: kremlin.ru

Трамп назвал Путина прекрасным человеком

Президент США Дональд Трамп прокомментировал двусторонние переговоры с главой России Владимиром Путиным, которые прошли на полях саммита G20. Он заявил, что Путин прекрасный человек и рассказал о планах наладить торговлю с Россией.

С комментарием переговоров Трамп выступил в эфире телеканала "Россия 24". "Я считаю, у нас была отличная встреча. Я думаю, он прекрасный человек. Мы многого достигли, мы начали обсуждать торговлю. У нас должна быть торговля между Россией и США, двумя великими странами", - сказал американский лидер.

Встреча двух глав длилась 1 час 20 минут, по ее итогам в Кремле ранее заявили, что переговоры прошли в позитивном ключе.

Как сообщало Накануне.RU, бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Штаты не согласовали с Киевом свою позицию перед двусторонней встречей. Это, по его мнению, тревожный звонок для действующей власти.

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Трамп назвал Путина прекрасным человеком

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Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин, G20



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