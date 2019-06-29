Трамп назвал Путина прекрасным человеком

Президент США Дональд Трамп прокомментировал двусторонние переговоры с главой России Владимиром Путиным, которые прошли на полях саммита G20. Он заявил, что Путин прекрасный человек и рассказал о планах наладить торговлю с Россией.

С комментарием переговоров Трамп выступил в эфире телеканала "Россия 24". "Я считаю, у нас была отличная встреча. Я думаю, он прекрасный человек. Мы многого достигли, мы начали обсуждать торговлю. У нас должна быть торговля между Россией и США, двумя великими странами", - сказал американский лидер.

Встреча двух глав длилась 1 час 20 минут, по ее итогам в Кремле ранее заявили, что переговоры прошли в позитивном ключе.

Как сообщало Накануне.RU, бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Штаты не согласовали с Киевом свою позицию перед двусторонней встречей. Это, по его мнению, тревожный звонок для действующей власти.