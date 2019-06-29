Элтон Джон обратился к Путину

Певец Элтон Джон написал обращение к президенту России Владимиру Путину из-за интервью последнего журналу Financial Times. Артист обвинил российского главу в лицемерии из-за его слов о том, что проведение политики, охватывающей многокультурное и сексуальное разнообразие, устарело, передает корреспондент Накануне.RU.

В интервью FT президент России отметил, что либеральная идея себя изжила, она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. При этом он добавил, что против людей нетрадиционной сексуальной ориентации Россия ничего не имеет. "Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным", - сказал он.

Элтон Джон назвал это высказывание двуличным. "Тем не менее, российские дистрибьюторы решили подвергнуть жесткой цензуре мой фильм "Рокетмен", удалив все упоминания о моем обретении истинного счастья благодаря 25-летним отношениям с Дэвидом и воспитанию двух прекрасных сыновей. Это похоже на лицемерие для меня", - написал он в instagram.

Как сообщало Накануне.RU, глава Минкульта Владимир Мединский заявил, что сцены поцелуев и интимной близости между мужчинами были исключены из фильма в интересах бизнеса.