На Ural music night не состоялись выступления двух хедлайнеров

На музыкальном фестивале Ural Music Night, прошедшем прошлой ночью в Екатеринбурге, не состоялись выступления сразу двух хедлайнеров - рэперов ЛСП и Хаски. В обоих случаях причиной стало поведение фанатов: на площадке началась давка, слушатели прорывали ограждение, передает корреспондент Накануне.RU.

Группа ЛСП и Хаски выступали на площадке "Исеть парк". Первым на сцену вышел Хаски, концерты которого ранее срывали правоохранители. Во время его выступления зрители начали прорываться сквозь ограждение, они пытались попасть на площадку, минуя пункт досмотра. Возникла давка, в толпе появились фаеры. После двух песен артисту выключили микрофон, организаторы приняли решение отменить концерт. ЛСП должен был выйти на ту же сцену в 00.30, но и его выступление было отменено.

ЛСП прокомментировал случившееся на своей странице ВКонтакте. Организацию фестиваля он назвал "бестолковой", по его словам, было бы разумнее разбить такой лайнап на пару-тройку дней.

"Никому не нужно было устраивать там провокации, все просто хотели нормально и абсолютно бесплатно потусоваться. Этого не произошло по двум причинам: ляп организаторов, которые не имели представления о реальных размерах аудитории, и банального отсутствия на площадке пальчиковых батареек – [тех, что были] не хватило бы даже на половину нашего оборудования", - написал ЛСП. По его словам, отмена выступления стала единственно возможным выходом из ситуации.

Хаски тоже сделал заявление в похожем ключе: обвинил организаторов, а не своих фанатов.