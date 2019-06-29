23 Июля 2020
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Происшествия Свердловская область
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В ДТП на уральской трассе трагически погиб ребенок

На участке трассы Реж - Алапаевск в районе Березовского минувшей ночью произошло ДТП, в котором погиб 13-летний ребенок. Причиной стало заглохшее авто.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, мальчик вместе с семьей на ВАЗ 21099 ехал по Режевскому тракту, за рулем была его 34-летняя мать. Женщина попыталась развернуться на трассе, но машина заглохла поперек движения: отключился двигатель и световые приборы. В этот момент по встречной полосе двигался ВАЗ 2115, водитель не успел вовремя остановиться и наехал на автомобиль именно в тот момент, когда из задней двери выходил ребенок. Мальчик скончался до приезда Скорой помощи.

Установлено, что мальчик в автомашине находился с родителями. Управляла автомашиной мать ребенка. Во время движения по автодороге Реж –Алапаевск при совершении разворота неожиданно автомашина заглохла посередине дороги, после полной остановки отец ребенка вышел из автомобиля, чтобы поймать попутную автомашину, к нему решил выйти на помощь сын. Но во время выхода из автомашины неожиданно произошло столкновение с автомашиной ВАЗ 2115 в результате чего произошел наезд на ребенка. Сигнальных жилетов в момент происшествия на мужчине и ребенке не было.
Сотрудниками Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.

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В ДТП на уральской трассе трагически погиб ребенок

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Теги: ДТП, Реж, Березовский



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