Порошенко не понравилось, что переговоры Путина и Трампа прошли без участия Киева

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал "тревожным звонком" тот факт, что к переговорам лидеров России и США не была привлечена Украина. По словам Порошенко, раньше Европа и США согласовывали свою позицию по России с Киевом, передает корреспондент Накануне.RU.

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Перегоыорв Владимира Путина и Дональда Трампа, напомним, прошли на полях саммита G20. Переговоры прошли "в позитивном ключе", заявил по итогам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Порошенко на своей странице в Facebook тоже прокомментировал двустороннюю встречу. Он отметил, что администрация США на этот раз не согласовала свою позицию с Украиной.

" Отсутствие звонка — это очень тревожный звонок для всех нас, а не только новой власти", - написал Петр Порошенко.

Напомним, Трамп получил приглашение приехать в Москву.