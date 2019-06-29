23 Июля 2020
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Политика В России Украина
встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита &quot;G20&quot; в Осаке (2019) | Фото: kremlin.ru

Порошенко не понравилось, что переговоры Путина и Трампа прошли без участия Киева

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал "тревожным звонком" тот факт, что к переговорам лидеров России и США не была привлечена Украина. По словам Порошенко, раньше Европа и США согласовывали свою позицию по России с Киевом, передает корреспондент Накануне.RU.
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Перегоыорв Владимира Путина и Дональда Трампа, напомним, прошли на полях саммита G20. Переговоры прошли "в позитивном ключе", заявил по итогам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Порошенко на своей странице в Facebook тоже прокомментировал двустороннюю встречу. Он отметил, что администрация США на этот раз не согласовала свою позицию с Украиной.

" Отсутствие звонка — это очень тревожный звонок для всех нас, а не только новой власти", - написал Петр Порошенко.

Напомним, Трамп получил приглашение приехать в Москву.

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Порошенко не понравилось, что переговоры Путина и Трампа прошли без участия Киева

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Теги: Петр Порошенко, Россия, СШа, Дональд Трамп, G20



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