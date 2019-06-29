23 Июля 2020
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форум таврида, гомосексуальный спектакль (2019) | Фото: baza

"Со стоном рвутся скрепы". Спектакль-оргия на форуме Росмолодежи в Крыму вызвал скандал

Молодежный форум "Таврида" в Крыму, который с 2015 года организует Росмолодежь, обернулся скандалом. Gogol School показала спектакль, от которого со стоном порвались скрепы, пишет Baza. В распоряжении телеграм-канала оказалось видео этого шокирующего выступления.

Постановку представил режиссер Илья Ромашко, выпускник мастерской Кирилла Серебренников и актер Гоголь-Центра. Сначала под песню ВИА "Земляне" друг с другом целовались девушки, а потом на сцену вышли парни. В конце выступления актрисы устроили конкурс мокрых маек и намочили футболки всем зрителям мужского пола.

форум таврида, гомосексуальный спектакль(2019)|Фото: baza

форум таврида, гомосексуальный спектакль(2019)|Фото: baza

Многих этого видео шокировало. Вызвало оно скандал и в Крыму.

"Я немножко подофигел. Судак, молодежный форум Таврида. Это что вообще такое??? Это такое прививание толерантности с юности российским подросткам? Федеральные каналы нам показывают страшные картинки загнивающего Запада, а тут такое у нас, в российском Крыму. Позорище!!! Еще и такую культовую песню испоганили", - отметил крымский общественный деятель и юрист Александр Талипов.

Форум "Таврида", как сказано на его сайте, "формирует профессиональные сообщества, содействует самореализации и продвижению молодых людей, воспитывает у них стремление к сохранению культурного наследия и создает новые традиции".

Росмолодежь - федеральный орган исполнительной власти в России, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере государственной молодежной политики, организует мероприятия, "направленные на обеспечение здорового образа жизни молодежи, нравственного и патриотического воспитания и на содействие реализации молодежью своих профессиональных возможностей".

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"Со стоном рвутся скрепы". Спектакль-оргия на форуме Росмолодежи в Крыму вызвал скандал

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Теги: таврида, гомосексуальный спектакль, росмолодежь



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Ранее 01.07.2019 12:34 Мск Даешь, Росмолодежь! После скандала на "Тавриде" ищут виновных, само ведомство молчит

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