23 Июля 2020
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Политика Москва
любовь соболь, фбк, мосгордума (2019) | Фото:ФАН

В центре Москвы полиция накрыла «фабрику» по производству фальшивых подписей за Соболь

Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, которая баллотируется в депутаты Мосгордумы и при этом регулярно обвиняет конкурентов в фальсификации подписей, оказалась замешана в истории с подделкой автографов жителей Москвы. По информации правоохранительных органов, полицейские выявили место, в котором молодые люди занимались изготовлением поддельных подписей в пользу вышеупомянутой Соболь.

Как стало известно, так называемый тайный штаб, а, точнее, подпольная «художественная мастерская» по отрисовке подписей, располагалась в квартире одного из домов в центре столицы. Сотрудники правоохранительных органов прибыли по сообщению и обнаружили троих людей, занятых фальсификациями. Этот момент попал на видео.

Работники штаба Соболь признались, что постоянно на квартире не жили, а лишь работали. Снято жилище было на другое лицо. Впрочем, методов своей работы они решили не раскрывать, но бланки и агитки Соболь говорят сами за себя.

Следует отметить, что сама Соболь не может похвастаться хорошими результатами по сбору подписей, в отличие от ее более удачливых соперников. На деле соратница скандального блогера Алексея Навального собрала лишь 500 штук из требуемых 4491 за первую неделю сбора подписей. Из-за этого юрист ФБК Навального начала сама обвинять других кандидатов в фальсификации автографов. Одной из «мишеней» Соболь стал противник Ильи Яшина — его соратница Навального обвинила в неправдоподобно быстром темпе сбора подписей.

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В центре Москвы полиция накрыла «фабрику» по производству фальшивых подписей за Соболь

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Теги: Выборы в мосгордуму, любовь соболь, сбор подписей, подделка, фбк навальный



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