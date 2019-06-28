Зеленского обвинили в госизмене из-за поражения Украины в ПАСЕ

Депутат Рады Олег Ляшко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в госизмене из-за его бездействия при возвращении России в ПАСЕ.

Читайте также: Глава украинской делегации в ПАСЕ упрекнул Зеленского

Ляшко сослался на то, что Зеленский сказал, что в Берлине и Париже ему сообщили, что решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ уже принято.

"А если, Владимир, вы знали о том, что решение принято, почему вы никому об этом не сказали? Почему вы не предупредили украинскую делегацию в ПАСЕ, почему не собрали совещание МИД, спецслужб и т.д.? Почему не пригласили нас, чтобы выработать план противодействия?" - возмутился Ляшко в Facebook.

По его мнению, "это тянет на государственную измену", так как Зеленский утаил от украинцев решение против Украины.

По сообщениям украинских СМИ, возвращение России в ПАСЕ было принято без Украины в рамках договоренностей Москвы с Западом.

А Ляшко, напомним, с момента инаугурации Зеленского стал его яростным критиком, и будто бы не без спонсорства Петра Порошенко.