"Мы не будем экономить на здоровье людей". Алексей Текслер на встрече с ветеранами рассказал об "экологическом ГОСТе" и развитии здравоохранения

Глава Челябинской области Алексей Текслер на встрече с ветеранским активом региона рассказал о мерах поддержки ветеранов и ответил на вопросы о здравоохранении, экологии, ремонте дорог и газификации, передает корреспондент Накануне.RU.

"Всегда испытываю особое чувство перед людьми, которые имеют бесценный жизненный опыт. Уверен, этот опыт будет востребован в любые периоды нашей жизни. В Челябинской области ветеранское движение традиционно сильное и массовое. Это мощный канал прямой обратной связи со всеми городами и поселками области. Представители ветеранских движений работают в различных консультативных и общественных советах при органах власти, поэтому могут и должны влиять на принятие решений, акцентировать внимание на наиболее значимых вопросах, и, что особенно важно, осуществлять общественный контроль за исполнением принятых решений", - заявил руководитель региона, открывая встречу.

Алексей Текслер подчеркнул, что правительство области будет и дальше поддерживать Челябинский областной совет ветеранов через субсидирование, добавив, что оно должно быть увеличено.

"Одной из наших приоритетных задач остается поддержка ветеранов. Область выполняет и будет выполнять взятые социальные обязательства в полном объеме. Сохранены все основные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам, труженикам тыла, есть адресная поддержка в части текущего и капитального жилья, установки газового оборудования, перехода на цифровое телевещание. Ежегодно из областного бюджета выделяется средства на санаторно-курортное лечение ветеранов. В 2019 году принято решение об индексации с 1 июля на 15% ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Челябинской области. Я понимаю, что проблемы остаются. Мы сегодня об этом поговорим и наметим пути решения этих проблем", - отметил он.

Председатель областного совета ветеранов Анатолий Сурков подчеркнул, что организация объединяет 1 млн 100 тыс. ветеранов, это почти каждый третий житель области.

"В зале все созвездие нашей областной ветеранской организации. Это председатели городских и районных советов ветеранов всех муниципалитетов области, руководители ветеранских структур крупных предприятий. Вчера было 100 дней губернаторства Алексея Леонидовича. С первых дней его работы в области он проявил живой интерес к деятельности ветеранской организации, к проблемам пенсионеров. Сегодня Алексей Леонидович принял решение встретится с ветеранским активом области, чтобы рассказать о своем видении дальнейшего социально-экономического развития области и ответить на ваши вопросы", - обратился к участникам Анатолий Сурков.

Вопросов у ветеранов действительно было много. Они спрашивали про здравоохранение, газификацию, экологию, дорожный ремонт и проблему обманутых дольщиков. Встреча продолжалась полтора часа и за это время было задано 24 вопроса.

Председатель совета ветеранов Кизильского района Менихат Хамитов обратился к главе региона с просьбой помочь в решении вопроса о выделении средств на газификацию муниципалитета.

"Из 52 населенных пунктов, на сегодняшний день только пять газифицированы. Просьба жителей района помочь в решении этого вопроса", - рассказал он.

"У нас при достаточно высокой средней газификации действительно есть районы, где уровень газификации крайне низкий. Кизильский район относится к числу таких. Уровень газификации здесь составляет 19,2%. В 2019 году на строительство газопровода из областного бюджета было направлено 15 млн руб., это немного, но часть проблем в некоторых населенных пунктах за счет этих средств решена будет", - отметил Алексей Текслер.

Глава региона рассказал, что только на строительство газопровода к поселку Путь Октября в Кизильском районе необходимо порядка 230 млн руб.

"Естественно, район сам с такой задачей не справится. Я попросил Минэнерго помочь с проведением переговоров с нашими основными газоснабжающими компаниями. Такое совещание проведено. "Газпром" пошел навстречу в части решения конкретных вопросов по строительству газораспределительных станций, я думаю, что динамика решения вопроса по газификации в целом в регионе и конкретно для жителей Кизильского района уже будет видна в ближайшее время", - добавил он.

Председатель совета ветеранов Карабаша Валерий Кустов рассказал об оптимизации медицины.

"В нашем городе был травмпункт, был родильный дом. Теперь с этой оптимизацией мы должны ехать с травмой в другой город, то же самое касается сердечно-сосудистых заболеваний. Ничего своего у нас сейчас нет", - рассказал он.

Алексей Текслер заверил, что оптимизации в здравоохранении больше не будет.

"Подавляющее большинство вопросов про медицину. Сразу скажу, что больше никакой оптимизации не будет. Мы не будем экономить ни на здоровье людей, ни на возможности качественно получить медицинскую помощь. Мы усилим работу по строительству фельдшерско-акушерских пунктов. Принят ряд решений по внутреннему оснащению конкретных больниц и поликлиник медицинским оборудованием, приняты решения о создании лабораторно-онкологических центров в различных районах области для более качественной диагностики онкологических заболеваний. Но главная проблема — это врачи. У нас сегодня нехватка врачей составляет около трех тысяч человек. Это более чем 30%. Надо привлекать врачей на места, без этого дальше мы никуда не двинемся. Это основная задача. Будем делать это обязательно", - подчеркнул он.

Также ветеранский актив интересовало, как в регионе будут решаться экологические проблемы.

Глава Челябинской области напомнил, что Челябинск и Магнитогорск обозначены в указе президента, где поставлена задача о снижении на 20% объемов выбросов к 2024 году.

"Действительно экологическая нагрузка в наших городах достаточно высокая, и с одной стороны предприятия функционируют в рамках федеральных норм и правил, а с другой стороны мы, жители городов, чувствуем негативное воздействие. Поставлена задача президента снизить минимум на 20% объемы выбросы, и мы эту задачу решим. Я веду переговоры с нашими промышленными компаниями, чтобы сделать это максимально быстро, не дожидаясь 2024 года. В Челябинске снизим объем выбросов на 38%", - отметил он.

Алексей Текслер подчеркнул, что для региона необходимо разработать свой "экологический ГОСТ", который включал бы в себя инициативы, имеющиеся на федеральном уровне, закон о квотировании, необходимость внедрения на предприятиях наилучших доступных технологий, и учитывал бы международный опыт и стандарты.

"Для нашего региона необходим свой экологический стандарт, который будет жестче федеральных норм и правил, потому что у нас ситуация сложнее, чем в других местах. Мы должны переломить эту ситуацию, чтобы наши жители могли жить и строить свое будущее с нашим регионом. Это очень важно", - заявил он.