22 Июля 2020
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Политика Москва
полиция (2018) | Фото:Накануне.RU

Ложь в фейковом расследовании о выборах в Петербурге может обернуться для соратницы Навального уголовной ответственностью

Представители штаба Навального в Петербурге угодили в очередной скандал. Заместителя координатора Ольгу Гусеву уличили в клевете в отношении жительницы Северной столицы.

На днях сотрудники петербургского штаба блогера выпустили видеоролик под названием «Беглов. Анатомия рисования подписей», в котором обвинили работников администрации Выборгского района в фальсификации подписей в поддержку нынешнего градоначальника.

Одним из главных действующих лиц в «расследовании» Ольги Гусевой оказалась заместитель директора по АХЧ гимназии №61 Выборгского района Елена Орлова. Штаб Навального рассказал, что она якобы блокировала вход в здание и пыталась забрать видеокамеру.

Однако все дело в том, что на видео совсем не Орлова. У женщины совершенно другая внешность, и перепутать их просто невозможно. По мнению сотрудницы гимназии, Ольга Гусева могла бы проверить эту информацию. Но представитель штаба Навального не посчитала нужным это сделать.

Из-за откровенной лжи теперь на женщину полилась грязь от людей, которые посмотрели ролик Гусевой. Это негативно сказывается на ее репутации и эмоциональном состоянии.

mail.ru, переписка, скан, соболь(2019)|Фото:скан, mail

Теперь женщина требует справедливости, ради чего написала заявление в правоохранительные органы. По ее мнению, ролик штаба Навального порочит ее деловую репутацию, честь и достоинство. Она сообщает о своей готовности подтвердить свою невиновность и непричастность к деятельности, опубликованной на кадрах.

Ольга Гусева рискует получить наказание за публичную клевету, предусмотренное статьей 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ей грозит штраф до миллиона рублей, или 240 часов исправительных работ.

заявление, скан, соболь, полиция(2019)|Фото:скан, документ

заявление, скан, соболь, полиция(2019)|Фото:скан, документ

По некоторым данным, Гусева серьезно опасается любых следственных действий в свой адрес, поскольку ей, вполне вероятно, есть что скрывать, как и многим представителям штаба Алексея Навального. Однако она не подумала об этом перед публикацией ролика с заведомо ложной информацией. Чуть раньше появились данные о том, что Гусева была задержана в рамках уголовного дела.

Александр Беглов заявил, что опубликованные на видео материалы не имеют никакого отношения к деятельности его штаба, и попросил правоохранителей разобраться в ситуации.

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Ложь в фейковом расследовании о выборах в Петербурге может обернуться для соратницы Навального уголовной ответственностью

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Теги: александр беглов, штаб навального, ольга гуесва, выборы в санкт-петербурге, елена орлова



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