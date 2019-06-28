22 Июля 2020
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ПМЭФ, Эльвира Набиуллина, Максим Орешкин (2018) | Фото: Накануне.RU

"Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой": Орешкин и Набиуллина публично поспорили о долговой яме россиян

Рост необеспеченного потребительского кредитования окажет поддержку российского ВВП в долгосрочном периоде. Такие выводы сделал Банк России в докладе "Ускоренный рост потребительских кредитов в структуре банковского кредитования: причины, риски и меры Банка России", передает корреспондент Накануне.RU.
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Кредитный импульс от необеспеченных потребительских кредитов населению и автокредитов можно оценить в диапазоне 0,4–0,7% ВВП, говорится в документе.

"Потребительское кредитование до настоящего времени способствовало росту потребления и ВВП. Замедление роста необеспеченного потребительского кредитования приведет к снижению его вклада в рост экономики в краткосрочном периоде, но будет способствовать более устойчивым темпам роста в долгосрочном периоде", - говорится в докладе.

На доклад на своей странице в Facebook ответил министр экономического развития России Максим Орешкин. "Я думал в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше", - написал он. По словам Орешкина, задача Центробанка - поддерживать уровень совокупного спроса для стабильной инфляции.

"При этом очевидно, что при заданном уровне совокупного спроса рост тем больше, чем больше в его структуре инвестиций, а не текущего потребления (причем в основном импортных товаров)", - написал министр. Орешкин добавил, что лучше не искать оправдания, а думать, как выйти из сложившейся ситуации.

ПМЭФ-2019, Максим Орешкин, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина(2019)|Фото: Накануне.RU

Дискуссия двух ведомств на тему кредитования - продолжение старого спора. На сессии ПМЭФ-2019 Максим Орешкин заявлял, что перекос в кредитовании создает риски для экономики: "Наибольший риск рецессии в ближайшие годы мы можем получить именно из-за проблем потребительского кредитования". В ответ на это Набиуллина заявила, что "ложно и неправильно" считать, что есть риски финансовой стабильности или риски пузыря в секторе потребкредитов.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Банк России выражал беспокойство по поводу роста потребительских кредитов и заявлял о намерении "охладить рынок".

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"Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой": Орешкин и Набиуллина публично поспорили о долговой яме россиян

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Теги: потребительское кредитование, Центральный банк, ВВП, кредиты,



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