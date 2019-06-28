В Тюмени владелец сгоревшего магазина игрушек, который тушили четыре часа, должен убрать "останки" здания

В Тюмени собственник сгоревшего магазина игрушек "Rich family" до сих пор не очистил землю от остатков сгоревшего здания. Пришлось решать вопрос через суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, о пожаре стало известно в 0.20 5 апреля прошлого года. Потушить его удалось только к 3.55. Площадь возгорания составила 3 тыс. "квадратов". Эвакуации не было, пострадавших нет. Возгорание могло произойти из-за короткого замыкания или занесения открытого источника огня. Во втором случае спектр широк: от курения до поджога.

Прокуратура обратилась в Калининский районный суд Тюмени, требуя обязать собственника участка и здания, компанию "СПЭРО-ЛТД", очистить землю под сгоревшим зданием. Иск удовлетворён. Решение должно быть исполнено в течение месяца после вступления в силу.