22 Июля 2020
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Общество В России
пенсия, деньги (2015) | Фото: km.ru

Более 40% россиян уверены, что на пенсию прожить не получится

Более 40% россиян полагают, что без сбережений им не удастся обеспечить комфортную жизнь на пенсии, так как выплаты составят от 15 до 30 тыс. рублей.

Это следует из результатов опроса, проведенного негосударственным пенсионным фондом Сбербанка, пишет РБК.

Из этой группы пенсию в размере 15-20 тыс. рублей в месяц рассчитывают получать 20,8%, а 20-30 тыс. рублей 20,4%. 24% опрошенных думают, что их пенсия будет в районе 10-15 тыс. рублей.

Более трети респондентов хотели бы для комфортной жизни получать пенсию в 30 тысяч рублей в месяц.

В прошлом году сообщалось, что россияне считают справедливой пенсию в два раза больше нынешней.

Так, восемь из десяти россиян считают, что пенсия должна находится в диапазоне от 15 до 40 тыс. руб. месяц, подсчитали в исследовательском холдинге "Ромир". 14% граждан заявили, что достойный уровень жизни можно сохранить при выплатах свыше 40 тыс. руб. в месяц; 32% устроила бы пенсия в размере 20-25 тыс. руб., 28% - 25-40 тыс. руб. в месяц.

14% граждан полагают, что для сохранения достойного качества жизни на пенсии им необходима сумма свыше 40 тыс. руб. в месяц.

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Более 40% россиян уверены, что на пенсию прожить не получится

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Теги: россияне, пенсия



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