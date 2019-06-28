22 Июля 2020
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Guns N Roses (2019) | Фото:Flickr

Звезда рок-группы Guns N' Roses доставлен в больницу с ножевым ранением в живот

Барабанщик американской хард-рок-группы Guns N’ Roses Стивен Адлер (54) был доставлен в больницу после того, как попытался ранить себя в живот ножом. По данным TMZ, ЧП произошло накануне вечером в Лос-Анджелесе. Артист находился в своем доме. Неназванный очевидец позвонил в полицию и экстренные службы и сообщил, что Адлер попытался зарезать себя. По данным издания, музыкант был доставлен в ближайшую больницу, его раны не угрожают жизни.
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Звезда рок-группы Guns N' Roses доставлен в больницу с ножевым ранением в живот

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Теги: рок-группа, Guns N' Roses, членовредительство



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