Звезда рок-группы Guns N' Roses доставлен в больницу с ножевым ранением в живот

Барабанщик американской хард-рок-группы Guns N’ Roses Стивен Адлер (54) был доставлен в больницу после того, как попытался ранить себя в живот ножом. По данным TMZ, ЧП произошло накануне вечером в Лос-Анджелесе. Артист находился в своем доме. Неназванный очевидец позвонил в полицию и экстренные службы и сообщил, что Адлер попытался зарезать себя. По данным издания, музыкант был доставлен в ближайшую больницу, его раны не угрожают жизни.