Югорчан научили социальному проектированию

В Нижневартовске прошел двухдневный тренинг "Как доработать заявку до победы в конкуре президентских грантов", на котором общественников научили создавать социальные проекты. Соорганизаторы мероприятия – фонд "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" – уверены, что полученные знания помогут югорчанам получить президентский грант на реализацию своих идей, передает корреспондент Накануне.RU.

Придумывать, разрабатывать и воплощать в жизнь социальные проекты научили югорчан, прошедших онлайн-курс Фонда президентских грантов. Заявку на участие в тренинге подали более 100 человек - представители обществ по поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья, благотворительных организаций, волонтеры.

Общественники узнали у экспертов, как избежать самых распространенных ошибок в проектах и получить президентский грант на воплощение своих идей.

Эксперты лично обсудили с каждым участником тренинга их заявки и дали советы по их улучшению, рассказал генеральный директор фонда "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" Яков Самохвалов.

"Вместе с экспертом фонда президентских грантов каждый участник федерального конкурса может детально разобрать проект, не получивший поддержки: найти ошибки, определить несоответствия. Практические навыки, полученные на тренинге, помогут представителям некоммерческих организаций Югры в дальнейшем доработать свою заявку и повысить шансы на победу в конкурсе президентских грантов", - отметил он.

Главная задача автора проекта – правильно сформулировать идею и цели решения определенной проблемы. Сначала нужно разработать календарный план, затем заложить в него бюджет для выполнения мероприятий. Многие делают наоборот, и их идеи оказываются нежизнеспособными, рассказал советник генерального директора фонда президентских грантов Владимир Татаринов.

"Идея зачастую бывает просто в голове у инициатора. А приходит он в целевую группу, оказывается, что проблема совершенно другая, это людям не надо, они не хотят идти на его мероприятие, и проект им абсолютно не нужен. Естественно, такой проект, как правило, не получает поддержки", - пояснил "Югра-ТВ" Владимир Татаринов.

Тренинг оказался полезным даже для общественников с богатым опытом разработки проектов и подачи заявок на грант.

"Обучение было насыщенным, полезным и своевременным. При написании заявки на грантовый конкурс важно расставить правильно акценты. Мы внимательно рассмотрели вопрос возникновения проблемы и ее связь с задачами в проекте. Научились отсеивать ненужную информацию и определять социальную значимость", - поделилась своими впечатлениями руководитель правления региональной ассоциации некоммерческих организаций Югры Ольга Леонова.

Югорское отделение "Всероссийского общества глухих" уже достигло успехов в социальном проектировании. Созданная на базе общества служба бытового ремонта получила поддержку администрации Нижневартовска и успешно работает. Но авторы проекта готовы пойти дальше и пришли на тренинг, чтобы получить ответы на спорные вопросы.

"Теории очень много в открытом доступе, но остаются вопросы, которые хотелось бы задать напрямую. На этом мероприятии можно вживую пообщаться с экспертами, которые могут помочь нашим общественным организациям", - рассказал руководитель регионального отделения всероссийского общества слепых Станислав Лазурко.

Общественники поблагодарили экспертов за четкий алгоритм действий, подробный разбор кейсов и уверенность в победе.

"Настолько подробно разложены все разделы заявки советником генерального директора ФПГ Владимиром Татариновым с приведенными конкретными примерами, что выход только один - победить в конкурсе президентских грантов! Уже по ходу первой части тренинга у меня начала формироваться более четкая структура проекта и формулировки! А практическая вторая часть тренинга под руководством нашего куратора из Новосибирского представительства ФПГ Фатыховой Алсу полностью убедила меня, что мне даже не надо открывать предыдущие редакции заявки, а нужно написать все с чистого листа!" – поделился своими впечатлениями от тренинга консультант в сфере общественного и социального проектирования, руководитель некоммерческой организации содействия развитию молодежи "До 16 и старше" Сергей Сапичев.

Напомним, конкурс президентских грантов дает возможность получить финансовую поддержку на проекты, направленные на развитие гражданского общества.

Второй конкурс президентских грантов 2019 г. стартовал 10 июня. Прием заявок продлится до 31 июля.

Отметим, что Югра традиционно принимает участие в каждом конкурсе и показывает неплохие результаты. Так, в первом конкурсе 2018 г. из 119 представителей автономного округа гранты на общую сумму 21 млн руб. получили 23 человека. Во втором и третьем конкурсе победили 37 и 35 общественников, они выиграли 38 и 30 млн руб. соответственно.