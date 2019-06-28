22 Июля 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
(2005) | Фото: Накануне.ru

На Ямале подрядчик получил миллион за капремонт, которого не делал

В Тазовском районе подрядчик получил из бюджета муниципалитета крупную сумму за работу, которой не было, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.
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Во время ремонта жилых домов, расположенных в райцентре, подрядчик выполнил не все предусмотренные по договору работу. В результате из бюджета района он незаконно получил 1 млн руб.. Деньги в итоге пришлось вернуть, виновник незаконной оплаты привлечён к дисциплинарной ответственности. Кроме того, прокурорская проверка стала основанием для возбуждения уголовного дела по статье "Мошенничество".

Напомним, на этой неделе выяснилось, что "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО" в рамках ремонта жилого дома в Салехарде заплатил подрядчику 772 тыс. руб. за работу которую тот не делал.

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На Ямале подрядчик получил миллион за капремонт, которого не делал

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Теги: капитальный ремонт, посёлок Тазовский, прокурорская проверка



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