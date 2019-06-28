"Я формирую новую команду". Алексей Текслер дал старт кадровому проекту

Глава региона Алексей Текслер на встрече с финалистами и полуфиналистами конкурса "Лидеры России" дал старт кадровому проекту "Команда Челябинской области", передает корреспондент Накануне.RU.

"Челябинской области, чтобы стать одним из передовых регионов России, предстоит решить целый ряд задач. Мне, как руководителю области, хотелось бы опираться в работе на профессиональные кадры. Области нужны талантливые лидеры, инициативные и ответственные управленцы. Это позволит реализовать уже начатые проекты и создавать новые", - обратился глава области к участникам встречи.

Победитель конкурса "Лидеры России" 2018 г. Максим Абушаев отметил, что участники сегодняшней встречи уже готовы принести пользу региона.

"Конкурс - это изумительное событие в жизни каждого из нас. Практически все люди, которые здесь находятся, проявили свою способность выходить за рамки обычного, находить что-то интересное и доказали, что они достойны. Часть этих людей уже готовы служить на госслужбе и могут принести свою пользу. Я уверен, что есть огромное количество проектов, в которых мы могли бы участвовать", - подчеркнул он.

Финалисты конкурса отметили, что в Челябинской области сохраняется кадровый потенциал, что является огромной возможностью для развития региона, и необходимо подумать, как удержать лучших управленцев.

"У нас на самом деле есть проблема оттока кадров. Многие перспективные ребята принимают решение покинуть регион. Мне и каждому из вас нужно работать сообща, нужно изменить ситуацию для того, чтобы было ясно, что регион развивается по всем направлениям от качественной и благоустроенной чистой среды до возможности жить и достойно зарабатывать. Я вижу, что у области есть потенциал для решения сложных управленческих задач, для этого я хочу на нашей встрече дать старт проекту "Команда Челябинской области. Это открытый и объективный конкурс для современных управленцев, которые хотят реализовать свой потенциал в родной области. Я формирую новую команду, и победителей конкурса мы будем рассматривать для назначения на должности, как в областную администрацию, так и в муниципалитеты", - заявил Алексей Текслер.

Начальник управления госслужбы и противодействия коррупции правительства Челябинской области Татьяна Язовских рассказала, что конкурс будет проходить в три этапа, а подведение итогов состоится в начале сентября.

"Целью проекта является отбор перспективных кадров для их профессионального развития и формирования предложений для руководителя области по назначению лиц из числа победителей на должности заместителей руководящих органов исполнительной власти, руководителей учреждений и организаций. К участию приглашаются граждане РФ в возрасте до 50 лет, имеющие высшее образование, стаж работы по специальности не менее четырех лет, в том числе опыт управленческой деятельности не менее трех лет", - сообщила она.

"Мы ждем людей, которые готовы посвятить себя развитию Челябинской области, кто готов воспринимать госслужбу не просто как источник заработка и способ реализации карьерных амбиций, а как возможность своими руками сделать жизнь в области ярче, жителей счастливее, вселить в них уверенность в завтрашнем дне и сделать так, чтобы к нам хотели переезжать из других регионов. Именно с помощью таких людей, уверенных в своих силах, которые готовы на полную самоотдачу, мы сможем добиться настоящего успеха", - подчеркнул Алексей Текслер.