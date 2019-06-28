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Общество В России Москва
Бари Алибасов (2012) | Фото:newsmusic.ru

Кот Алибасова Чуча хайпанул на отравлении хозяина и теперь может стать миллионером

Сын продюсера Бари Алибасова признался, что история с отравлением его отца позволила очень хорошо заработать. Потенциальные прибыли могут составить 26 млн руб., и большая часть из них – рекламные предложения для кота 72-летнего артиста Чучи.
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В интервью "Ридусу" Бари Алибасов рассказал, как каждое утро они с пиар-директором продюсера придумывали медиаплан по освещению болезни Бари.

"Мы профессионалы в создании драматургии. Однако мы драматургию создаем из того, что на самом деле было. И наша задача — преподнести истории вокруг отца таким образом, чтобы об этом писали все СМИ и при этом нигде не наврать, чтобы потом не было стыдно", - рассказал отпрыск продюсера.

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Тот самый кот Чуча

Алибасов-младший также подтвердил, что раскрутка новостей с отравлением его отца позволила ему заработать на этой истории. "Папа никогда не скрывал, что на телевизоре он появляется только ради "бабла", это его интересует в первую очередь. Но деньги все-таки пахнут для нас. Особенно нас всех спас кот — он прекрасно отработал. Теперь рекламных предложений у меня и у Вадима накопилось на 26 миллионов рублей. На кота сейчас выстроилась очередь от рекламных компаний", - говорит сын артиста.

Напомним, по официальной версии Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки труб "Крот" и получил химический ожог внутренних органов. Его отправили в реанимацию, где потребовалось ввести артиста в медикаментозный сон. Сейчас он уже выписался и ходит по передачам вроде "Прямого эфира" Андрея Малахова.

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Кот Алибасова Чуча хайпанул на отравлении хозяина и теперь может стать миллионером

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Теги: бари алибасов, кот чуча, отравление, отцы и дети



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Развитие сюжета:

Ранее 09.07.2019 10:54 Мск "Телеэксперты" заподозрили, что отравление Алибасова могло быть умышленным

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