Главный судья Тюменской области может перейти на работу в правительство региона

Председатель Тюменского областного суда Анатолий Сушинских получил предложение о трудоустройстве от администрации Тюменской области. Об этом сам он рассказал на торжественном собрании по поводу своей отставки.

Сушинских не раскрыл своих дальнейших планов, но сказал, что у него есть несколько предложений о работе.

"Пока не решил, но есть серьезные предложения по работе в ТюмГУ, в региональной ассоциации юристов и администрации Тюменской области. Мои опыт и знания позволяют помогать области, людям и коллегам из других ветвей власти", – сказал он.