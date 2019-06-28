Глава Нижневартовска в Совете федерации рассказал о пользе сотрудничества российских и зарубежных городов

Глава Нижневартовска Василий Тихонов в столице поучаствовал в работе Общероссийского конгресса муниципальных образований. Он прошёл в Совете федерации и собрал представителей 60 регионов страны, среди которых были главы региональных столиц, муниципальных округов, районов и сельских поселений. Международную часть составили представители Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Финляндии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Участники встречи, в частности, отметили, что в основе государства – муниципальные образования. В сфере сотрудничества российских и зарубежных годов особое место занимает российско-финский опыт, благодаря которому в следующем году в Твери пройдёт форум городов-побратимов "Россия – Финляндия". Василий Тихонов рассказал, что межмуниципальное сотрудничество – один из факторов активизации экономического и социального партнерства.



"Сотрудничество дает возможность городам лучше понять друг друга, найти точки взаимодействия для дальнейшего развития территорий", - сказал Тихонов.

Добавим, в Нижневартовске по инициативе Тихонова развивают новое направление – брендирование территории.