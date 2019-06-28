В Кремле рассказали о реакции Трампа на приглашение в Россию

Президент РФ Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа приехать в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, американский лидер отреагировал "очень позитивно".

Напомним, сегодня в японской Осаке на полях саммита G20 состоялась встреча между Путиным и Трампом.

Переговоры прошли "в позитивном ключе", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что у сторон есть разногласия, но в целом заметен настрой на налаживание диалога.