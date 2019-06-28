22 Июля 2020
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футболисты ФК &quot;Урал&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

РПЛ внесла изменения в календарь чемпионата России по просьбе "Урала"

Футбольные клубы "Урал" и "Сочи" приняли решение обменяться домашними играми в предстоящем чемпионате России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, матч 7-го тура РПЛ "Урал" - "Сочи" пройдет 26 августа в 20.00 в Екатеринбурге, а встреча 21-го тура в начале марта пройдет в Сочи. Сами команды обо всем договорились.

Российская Премьер-Лига уже внесла соответствующие изменения в календарь. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РПЛ, решение было принято по инициативе клубов и учитывая возможные неблагоприятные погодные условия.

Напомним, сейчас "Урал" проводит сбор в Словении. Чемпионат России клуб из Екатеринбурга начнет 13 июля домашней встречей с "Уфой".

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РПЛ внесла изменения в календарь чемпионата России по просьбе "Урала"

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Теги: РПЛ, Урал, Сочи



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