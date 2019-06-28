22 Июля 2020
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Общество Тюменская область
Открытие развязки ТКАД - Монтажников (2019) | Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Моор запустил прямое движение на развязке ТКАД - Монтажников

Губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор "Мостострой-11" Николай Руссу открыли прямое движение по транспортной развязке на пересечении Тюменской кольцевой автодороги с улицей Монтажников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Согласно заключённому в августе 2018 г. контракту, развязка должна была заработать в 2020 г., однако её сдали раньше срока. Руссу рассказал Моору, что весь комплекс работ по строительству развязки с расширением автодороги на участке до ТЭЦ-2 будет выполнен досрочно, к августу.

"Практически готовы два из пяти надземных пешеходных переходов. Все они будут оснащены удобными лифтами для маломобильных групп населения. Идет работа по озеленению на площади около 120 тыс. "квадратов"", - рассказал он.

Досрочное завершение объекта стало возможным благодаря эффективному взаимодействию с региональными и городскими властями, а также ресурсоснабжающими организациями. Ввод в эксплуатацию новой транспортной развязки позитивно отразится на качестве жизни людей, поскольку повысит транспортную доступность новых микрорайонов областного центра, расположенных за пределами кольцевой автодороги, отметил глава Тюмени Руслан Кухарук. По словам Моора, власти региона уже два года участвуют в федеральном проекте по развитию дорожной сети в городских агломерациях.

Открытие развязки ТКАД - Монтажников(2019)|Фото: Правительство Тюменской области

"В нашем случае это Тюмень и Тюменский район. Кроме того, вкладываются солидные средства в модернизацию федеральных автомагистралей. Например, мы планируем, что уже к 2023 г. дорога от Тюмени до Тобольска будет четырехполосной с разделительной полосой на всем протяжении", - сказал губернатор.

Открытие развязки ТКАД - Монтажников Александр Моор Николай Руссу(2019)|Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Открытие развязки ТКАД - Монтажников(2019)|Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

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Моор запустил прямое движение на развязке ТКАД - Монтажников

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Теги: Мостострой-11, тюменская кольцевая автодорога, развязка



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