22 Июля 2020
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Происшествия Курганская область
нож, с ножом (2017) | Фото:Накануне.RU

В Зауралье будут судить мужчину, который из-за тысячи рублей и продуктов зарезал продавца магазина

В Курганской области будут судить жителя Макушинского района, который в пьяном виде расправился с продавцом продуктового магазина.

Инцидент произошел днем 31 января, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Злоумышленник пришел в продуктовый магазин, нанес продавцу несколько ударов ножом, от которых женщина скончалась на месте. После этого разбойник забрал сотовый телефон жертвы, деньги - не менее 1 тыс. руб., продукты, сложив все это в санки и скрылся.

Совсем скоро уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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В Зауралье будут судить мужчину, который из-за тысячи рублей и продуктов зарезал продавца магазина

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Теги: Макушино, мужчина, нападение, разбой, убийство, смерть, гибель, продавец, СК



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