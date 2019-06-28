22 Июля 2020
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Общество Курганская область
кирпич (2018) | Фото:Накануне.RU

В курганском поселке Рябково на месяц ограничат движение транспорта

В Кургане в поселке Рябково для ремонта на месяц перекроют дорогу для всех видов транспорта.

Это касается жителей домов на улицах Школьная и Чернореченская, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Из-за аварии на напорном коллекторе коммунальщики перекроют улицу Школьную от дома №3 до дома №44 на Чернореченской. Проезд будет закрыт с 9.00 28 июня до 21.00 27 июля.

Представители "Водного союза" извиняются перед местными жителями и автовладельцами, и просят заранее планировать свой маршрут.

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В курганском поселке Рябково на месяц ограничат движение транспорта

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Теги: Школьная, Чернореченская, Рябково, Курган, Водный союз, перекрытие движения, ремонт, дорога



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