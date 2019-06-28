В курганском поселке Рябково на месяц ограничат движение транспорта

В Кургане в поселке Рябково для ремонта на месяц перекроют дорогу для всех видов транспорта.

Это касается жителей домов на улицах Школьная и Чернореченская, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Из-за аварии на напорном коллекторе коммунальщики перекроют улицу Школьную от дома №3 до дома №44 на Чернореченской. Проезд будет закрыт с 9.00 28 июня до 21.00 27 июля.

Представители "Водного союза" извиняются перед местными жителями и автовладельцами, и просят заранее планировать свой маршрут.