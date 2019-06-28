Украине передали четырех пленных из ДНР и ЛНР

В Минске украинской стороне передали четырех украинцев, об освобождении которых в рамках жеста доброй воли была достигнута договоренность на встрече украинского политика Виктора Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР, сообщают СМИ.

Их самолетом доставили из Ростова-на-Дону вместе с паспортами и документами об освобождении. Это Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов. Предполагается, что это подтолкнет Украину к дальнейшему обмену.

Однако Медведчук отметил, что, с учетом вчерашней реакции президента Владимира Зеленского, не надеется на дальнейший обмен, передает Telegram-канал Inside Donetsk.

Напомним, Зеленскому очень не понравилось, что его сограждан решили освободить. Он увидел в этом связь с выборами в Раду.