22 Июля 2020
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
Красногоровка, ВСУ, Украина (2016) | Фото: vk.com

Украине передали четырех пленных из ДНР и ЛНР

В Минске украинской стороне передали четырех украинцев, об освобождении которых в рамках жеста доброй воли была достигнута договоренность на встрече украинского политика Виктора Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР, сообщают СМИ.
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Их самолетом доставили из Ростова-на-Дону вместе с паспортами и документами об освобождении. Это Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов. Предполагается, что это подтолкнет Украину к дальнейшему обмену.

Однако Медведчук отметил, что, с учетом вчерашней реакции президента Владимира Зеленского, не надеется на дальнейший обмен, передает Telegram-канал Inside Donetsk.

Напомним, Зеленскому очень не понравилось, что его сограждан решили освободить. Он увидел в этом связь с выборами в Раду.

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Украине передали четырех пленных из ДНР и ЛНР

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Теги: Украина, ДНР, ЛНР, пленные



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