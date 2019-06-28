В Югорске экс-депутат, уволенный за "утрату доверия", проиграл суд о восстановлении в должности

Бывший депутат думы Югорска Антон Пантин, потерявший должность из-за "утраты доверия", не смог восстановиться через суд, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сегодня прошло финальное заседание Югорского районного суда, который отказал Пантину в восстановлении статуса депутата, рассказал он Накануне.RU. После изучения мотивировочной части вердикта Фемиды политик готов обжаловать вердикт в окружном суде.

Пантин, напомним, лишился полномочий 30 апреля. Ранее он вывел в публичную плоскость историю с хранением детского питания в городском морге. Депутат не раз критиковал деятельность мэрии.