Стилист Сергей Зверев пытается оспорить штраф за одиночный пикет в защиту Байкала

Стилист и певец Сергей Зверев (55) пытается в суде оспорить штраф, который на него наложили за одиночный пикет у Кремля в знак протеста против строительства на Байкале завода по розливу воды для Китая.

В Instagram Зверев рассказывает о своих мытарствах: "Сегодня 28 июня в 14.00 в апелляционном корпусе Мосгорсуда по адресу : Богородский Вал, 8 в зале 666 будет рассмотрение моей апелляционной жалобы на постановление Тверского суда о штрафе 15000 рублей за мой одиночный пикет в защиту озера Байкал. Как вы думаете, всё таки есть справедливость или сейчас в наше время это пустой звук??? Сегодня мы это узнаем...".

В комментариях поклонники, которых значительно прибавилась против протестных выступлений Сергея, пишут, что штраф ему едва ли отменят, но при этом он не лишится самого главного – поддержки людей, которые тоже выступают против строительства завода. Многие смеются по поводу "адского" номера зала, в котором пройдет заседание: "Дьявольщина какая-то. Наденьте бусы из чеснока…".

Байкал – не просто далекое и красивое озеро для Зверева. Он родился в Бурятии и некоторое время жил недалеко от Иркутска, правда, в возрасте шести лет переехал с матерью в Казахстан.

Между тем, на этой неделе директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Андрей Федотов сообщил, что загрязнение Байкала достигло катастрофических масштабов. Концентрации выделяющих токсины бактерий в озере достигли предельных значений. "Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов", - цитирует его РИА Новости.

Практически по всему байкальскому мелководью распространилась водоросль спирогира. Она приводит к изменению экосистемы Байкала - например, повсеместно исчезают байкальские губки.