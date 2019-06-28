22 Июля 2020
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ПАСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы (2012) | Фото:expert.ru

СМИ: Возвращение России в ПАСЕ вошло в пакет с освобождением украинских моряков

Возвращение России в ПАСЕ без каких-либо ограничений является частью непубличных договоренностей с Западом, в соответствии с которыми Москва должна найти схему, чтобы освободить арестованных за нарушение границы украинских моряков. Об этом пишет "Европейская правда".
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Издание отмечает, что Россия также согласилась допустить в Крым мониторинговую миссию Совета Европы и выплатить долг в бюджет СЕ около 70 млн евро. Эта договоренность будто бы была достигнута еще при президенте Петре Порошенко. А нового президента Владимира Зеленского поставили в Европе, где он был в середине июня, перед фактом, что на уступки России придется идти. Зеленский, как сообщается, не дал своего согласия на это, но оно никому и не нужно было.

Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев упрекнул Зеленского в том, что он ничего не сделал, чтобы воспрепятствовать возвращению России в ПАСЕ.

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СМИ: Возвращение России в ПАСЕ вошло в пакет с освобождением украинских моряков

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Теги: ПАСЕ, моряки



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