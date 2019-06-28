На заводе ГАЗ вспыхнул пожар: 300 рабочих эвакуировались сами

Пожар в медно-литейном цехе завода "ГАЗ" в Нижнем Новгороде ликвидирован на площади в 300 кв. м.

Рабочие - около 300 человек - эвакуировались до прибытия пожарных. Погибших и пострадавших нет, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 12:23, спустя полтора часа пожар потушили.

Ранее в Нижневартовске на газоперерабатывающем заводе из-за удара молнии произошел пожар. Никто не пострадал.

17 июня горело технологическое оборудование. К моменту приезда пожарных подразделений возгорания уже не наблюдалось. Подача газа была переведена на аварийный факел, установка не повреждена.