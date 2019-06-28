"Сами же мы сюда гадим!" Главе Минприроды РФ в Кургане показали заболоченную старицу и набережную реки

28 июня в Курган с официальным визитом прибыл министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, с утра он провел в правительстве региона совещание по реализации нацпроекта "Экология", передает корреспондент Накануне.RU.

Гостями совещания стали не только принимающая сторона - врио губернатора Курганской области Вадим Шумков и зауральские чиновники, но и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, член Совета Федерации Елена Зленко, а также замы глав Челябинской, Свердловской и Тюменской областей.

Как отметил Дмитрий Кобылкин, в России сейчас создается новая экологическая культура.

"Мы сейчас создаем новые экологические правила, понятные и для людей, и для бизнеса, особенно учитывая тот факт, что на это есть большой запрос со стороны наших граждан", - отметил Кобылкин.

Однако, как оказалось, ни новые, ни старые экологические правила пока непонятны курганцам и гостям города - в самом центре муниципалитета вокруг Центрального парка культуры и отдыха протекает старица реки Битевки. Уже много лет она заболочена и завалена мусором. Местные жители винят сами себя в загрязнении.

"Пусть она заболочена уже много лет, но вы посмотрите на берега: кто их чистит? Я каждый день гуляю здесь, и вот сегодня, как оказалось, приехал министр, берега почистили только сегодня с утра, представляете? То есть у нас для того, чтобы что-то в городе стало цивилизованнее хоть немного, нужно, чтобы приехала какая-то федеральная шишка", - поделилась своим мнением с Накануне.RU жительница Кургана Евгения Горшкова, которая перед визитом министра проходила мимо журналистов.

Министр действительно приехал в ЦПКиО, чтобы посмотреть на загрязненную старицу. Его сопровождали глава Зауралья Вадим Шумков и мэр Кургана Андрей Потапов. Как только чиновники вышли из машины, Кобылкину дали в руки проект реконструкции старицы.

По словам Потапова, работы по очистке и укреплению берега старицы оцениваются в более чем 32 млн руб. Как только этот вид работ будет выполнен, следующим этапом будет очистка самого русла реки.

Глава Кургана рассказал министру о страшном наводнении, которое накрыло Курган в 1994 году. Именно с тех пор, считает мэр города, Битевку и парк затопило, и этот природный катаклизм перекрыл доступ воды из реки Тобол в старицу. Теперь вода здесь застаивается и цветет. По мнению еще одной местной жительницы Светланы Вороновой, вода здесь плохая из-за владельцев частных домов, которые стоят вдоль Битевки.

"Там есть автомастерская и около 20 "частников". Работники этой мастерской в один год пока никто не видит накидали прямо в реку пришедшие в негодность автомобильные шины, потом тут волонтеры что смогли выгребли. Что не смогли - лежит на дне. А владельцы домов в старицу сливают все что могут - отходы, стирают тут же, грязную воду, еще и это засоряет. Нужно прежде всего к ним идти и работать с ними, объяснять, чтобы не загрязняли. Получается, сами же сюда гадим!", - отметила Светлана.

Вадим Шумков рассказал Дмитрию Кобылкину, что сам ЦПКиО также ждут перемены - там сменят асфальт и проложат несколько новых дорожек для пешеходов. Шумков дал понять, что с годами обновлению подвергнется весь Центральный парк культуры и отдыха.

После посещения ЦПКиО Кобылкин и зауральские чиновники отправились на набережную реки Тобол. В этом году ее обновят на участке от Богоявленского храма до входа в ЦПКиО на улице Максима Горького. Шумков добавил, что заявка на финансирование проекта из федерального бюджета уже отправлена.

"Финансирование - самый тяжелый для Кургана вопрос. Я поддержал благоустройство данного отрезка набережной. Это очень важно для жителей города. Здесь гуляет достаточно много людей, выходят на пробежки", - отметил глава Зауралья.

Затем делегация отправилась в Варгашинский район Курганской области, где чиновники проведут закрытое совещание.