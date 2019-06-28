Депутатам думы Тюмени подарили на юбилей парламента... курицу

Тюменских депутатов решили "подкормить" по случаю юбилея парламента – к 25-летию городской думы им подарили куриные бёдра, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Читайте также: Спикер думы Тюмени отчитался о доходе в 9 млн и обширном списке недвижимости

Праздничный приём состоялся 27 июня. Глава региона Александр Моор отметил, что "к каким бы партиям не принадлежали депутаты, все они – члены одной партии "Тюменская область"".

На мероприятии собравшимся дарили подарки, среди которых, как следует из кадров в соцсетях, были и "продуктовые наборы" – куриные бёдра с можжевельником.