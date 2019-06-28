В деле полковника Грехова появился новый эпизод о получении крупной взятки

22 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Олег Грехов (2018) | Фото: shaytanka.ru, Анастасия Нургалиева

В деле полковника Грехова появился новый эпизод о получении крупной взятки

СМИ сообщили, что подследственный экс-начальник ОМВД Первоуральска Олег Грехов стал фигурантом еще одного уголовного дела - о получении крупной взятки.

Напомним, полковник Грехов в ноябре прошлого года был задержан по подозрению в коррупции и отстранен от занимаемой должности. Сейчас он находится под следствием.

Как пишет издание "Вечерние ведомости" со ссылкой на источники в силовых структурах, на этот раз речь идет о событиях 2017 года, а в деле фигурирует сумма в 900 тыс. руб. Согласно материалам дела, на которые ссылается издание, в 2016-2017 годах у первоуральского бизнесмена Игоря Малейкина образовалась задолженность перед партнерами в размере 30 млн руб., которые не были возвращены, после чего Малейкин решил покинуть Россию, а чтобы вернуть свои деньги, некто Денис Шалаев обратился к гражданину Леонтьеву как к лицу, способному оказать содействие в установлении местонахождения должника.

"Летом 2017 года Леонтьев обговорился, что может организовать возбуждение уголовного дела в отношении Малейкина с последующим объявлением его в международный розыск за взятку в размере 3 млн руб. Часть этих средств в сумме 2 млн он получил от Шалаева днем 11 августа в кафе, расположенном в ТРЦ "Гринвич" в Екатеринбурге", - утверждают "Вечерние ведомости".

взятка(2016)|Фото:Накануне.RU

Как пишет издание, затем Леонтьев, выполняя функции посредника, передал неким Богачеву и Мирасову 900 тыс. руб. для передачи взятки, а в дальнейшем, в результате договоренности между последними и Олегом Греховым, Леонтьев, выступая в качестве представителя компании, перед которой образовался долг, написал заявление в полицию Первоуральска о привлечении Малейкина к уголовной ответственности за мошенничество. Днем 27 декабря 2017 года у здания ОМВД на улице Ватутина Грехов получил от Мирасова 900 тыс. руб. - как считает следствие, за содействие в возбуждении его подчиненными дела против Малейкина по ранее поданному заявлению.

На данный момент в отношении полковника избрана мера пресечения в виде запрета на совершение определенных действий. Как предполагает издание, с учетом еще одного эпизода (а обвинение Грехову по новому делу пока не предъявлено), вполне возможно, что мера пресечения будет изменена.

Как сообщало Накануне.RU, в мае этого года в полиции Первоуральска был назначен новый начальник вместо подследственного Олега Грехова.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

В деле полковника Грехова появился новый эпизод о получении крупной взятки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Грехов, взятка, дело



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.05.2019 12:20 Мск В полиции Первоуральска назначен новый начальник вместо подследственного Грехова
Ранее 16.01.2019 10:21 Мск Свердловский облсуд отменил домашний арест полковнику Грехову
Ранее 27.12.2018 12:31 Мск Экс-начальнику полиции Первоуральска продлили домашний арест до середины весны
Ранее 21.11.2018 17:06 Мск Облсуд отменил меру пресечения экс-начальнику полиции Первоуральска и отправил его под домашний арест
Ранее 16.11.2018 12:43 Мск Свердловский облсуд отложил рассмотрение апелляции на арест полковника Грехова
Ранее 09.11.2018 12:39 Мск Полковник Грехов встретит новый год за решеткой: задержанного начальника ОМВД по Первоуральску отправили под арест
Ранее 08.11.2018 14:20 Мск Начальнику полиции Первоуральска грозит до 12 лет "зоны": Грехов может отправиться к экс-прокурору Карпову
Ранее 08.11.2018 09:27 Мск Полковник Грехов, которому, предположительно, вменяют торговлю "прослушками", отстранен от должности главы полиции Первоуральска
Ранее 07.11.2018 10:38 Мск Олег Грехов: Население пугают статьями о преступлениях!
Ранее 07.11.2018 10:15 Мск Задержанному начальнику полиции Первоуральска могут припомнить старые "прослушки"
Ранее 07.11.2018 09:19 Мск В Первоуральске задержан начальник городской полиции

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров