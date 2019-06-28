В деле полковника Грехова появился новый эпизод о получении крупной взятки

СМИ сообщили, что подследственный экс-начальник ОМВД Первоуральска Олег Грехов стал фигурантом еще одного уголовного дела - о получении крупной взятки.

Напомним, полковник Грехов в ноябре прошлого года был задержан по подозрению в коррупции и отстранен от занимаемой должности. Сейчас он находится под следствием.

Как пишет издание "Вечерние ведомости" со ссылкой на источники в силовых структурах, на этот раз речь идет о событиях 2017 года, а в деле фигурирует сумма в 900 тыс. руб. Согласно материалам дела, на которые ссылается издание, в 2016-2017 годах у первоуральского бизнесмена Игоря Малейкина образовалась задолженность перед партнерами в размере 30 млн руб., которые не были возвращены, после чего Малейкин решил покинуть Россию, а чтобы вернуть свои деньги, некто Денис Шалаев обратился к гражданину Леонтьеву как к лицу, способному оказать содействие в установлении местонахождения должника.

"Летом 2017 года Леонтьев обговорился, что может организовать возбуждение уголовного дела в отношении Малейкина с последующим объявлением его в международный розыск за взятку в размере 3 млн руб. Часть этих средств в сумме 2 млн он получил от Шалаева днем 11 августа в кафе, расположенном в ТРЦ "Гринвич" в Екатеринбурге", - утверждают "Вечерние ведомости".

Как пишет издание, затем Леонтьев, выполняя функции посредника, передал неким Богачеву и Мирасову 900 тыс. руб. для передачи взятки, а в дальнейшем, в результате договоренности между последними и Олегом Греховым, Леонтьев, выступая в качестве представителя компании, перед которой образовался долг, написал заявление в полицию Первоуральска о привлечении Малейкина к уголовной ответственности за мошенничество. Днем 27 декабря 2017 года у здания ОМВД на улице Ватутина Грехов получил от Мирасова 900 тыс. руб. - как считает следствие, за содействие в возбуждении его подчиненными дела против Малейкина по ранее поданному заявлению.

На данный момент в отношении полковника избрана мера пресечения в виде запрета на совершение определенных действий. Как предполагает издание, с учетом еще одного эпизода (а обвинение Грехову по новому делу пока не предъявлено), вполне возможно, что мера пресечения будет изменена.

Как сообщало Накануне.RU, в мае этого года в полиции Первоуральска был назначен новый начальник вместо подследственного Олега Грехова.