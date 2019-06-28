Колода тасуется: Текслер официально объявил о начале формирования своей команды управленцев

28 июня врио губернатора Алексей Текслер запустил кадровый проект под названием "Команда Челябинской области", к участию на замещение должностей в правительстве Южного Урала и администрации особо приглашаются участники (победители, полуфиналисты и финалисты) общероссийского конкурса "Лидеры России". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Сбор заявок от граждан, достигших 18 лет, стартовал сегодня и продлится до 5 сентября текущего года. Интересно, что итоги конкурса, как уточняется, будут подведены прямо перед выборами губернатора Челябинской области, которые пройдут 8 сентября.

Прошедшие отбор претенденты будут зачислены в кадровый резерв губернатора для замещения различных должностей в аппарате правительства и администрации главы региона.

Следует напомнить, что буквально накануне Текслер окончательно "зачистил" экономический блок правительства от людей прежнего губернатора, 27 июня в статус советника губернатора был переведен министр экономического развития Сергей Смольников. Его на посту министра сменил выходец из Минэнерго Иван Куцевляк. В конце мая врио губернатора отправил в отставку вице-губернатора Руслана Гаттарова, перераспределив его полномочия, включая подготовку к проведению саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске, между своим первым заместителем Виктором Маминым и другими подчиненными.

По слухам, отставки в правительстве и администрации губернатора могут продолжиться в самое ближайшее время, очевидно, что сейчас Текслер занят подбором людей на важнейшие должности. Например, в Челябинске говорят как о решенном деле об уходе первого заместителя губернатора Евгения Редина, курирующего социальный блок. Интересно, что Редин успел в качестве вице-губернатора поработать у двух губернаторов – сначала недолгое время у Петра Сумина, затем магнитогорец Редин был приглашен в команду Бориса Дубровского (с января 2014 года). По слухам, Текслер готовится убрать Редина и заменить его на сенатора Ирину Гехт, которая также уже работала вице-губернатором в период нахождения у власти Михаила Юревича.