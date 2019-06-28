"Милан" официально отстранили от участия в еврокубках из-за проблем с финансовым фэйр-плей

Футбольный клуб "Милан" официально отстранён от участия в Лиги Европы УЕФА сезона-2019/20.

Санкция наложена на итальянский клуб из-за проблем с соблюдением финансового фэйр-плей (ФФП), решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS).

Как сообщает sports.ru, ранее клуб договорился с Союзом футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) о том, что в обмен на пропуск сезона в еврокубках они получат годовую отсрочку для улаживания несоответствий ФФП.

Место "россонери" на групповом этапе ЛЕ, вероятно, займет "Рома", а "Торино" сыграет в квалификации турнира.