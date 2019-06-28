В Красноярске студент написал диплом о долгах своего региона в 100 млрд рублей и был отчислен

В Красноярске студенту Сибирского федерального университета (СФУ) не позволили защитить диплом, в котором говорится о долгах региона.

После того, как студент пожаловался в прокуратуру, ему разрешили защититься, но поставили неуд.

Ведя подготовку к написанию диплома, Руслан Мирошниченко выяснил, что госдолг Красноярского края составляет около 100 млрд рублей.

Он обратил внимание, что при губернаторе Льве Кузнецове госдолг еще составлял 20-40 миллиардов рублей, а при Викторе Толоконском, который занимал пост до 2018 года, он заметно увеличился.

Мирошниченко полагает, что руководство университета боится обсуждать "деликатную тему", так как краевая власть заняла 70% денег не у Минфина, а у частных банков.

В самом университете говорят, что диплом необходимо исправить, при том что от научного руководителя студент положительный отзыв.

По данным на август 2018 года, Красноярский край входил в тройку отстающих регионов по абсолютному размеру госдолга. Еще в 2014 году по итогам проверки Счетная палата рекомендовала властям региона разработать комплекс мер, направленный на снижение темпов роста госдолга, который за три последних года вырос более чем в два раза.

В конце 2016 года Владимир Путин заявил, что долги регионов - это серьезный вопрос, регионам-должникам будет оказана помощь в погашении кредитов.