В Екатеринбург в первый день саммита GMIS-2019 прилетят Козак и Мантуров

В Москве на заседании Организационного комитета по подготовке и проведению Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS-2019), которое провёл заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, рассчитывают на содержательный диалог, направленный на укрепление международного сотрудничества в сфере промышленного производства и технологического развития.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора со ссылкой на фонд Росконгресс (отвечает на федеральном уровне за проведение мероприятия), в ходе заседания подготовку к Саммиту обсудили советник президента РФ Антон Кобяков, представители министерств, ведомств и крупнейших компаний.

"Участие в GMIS-2019 ключевых экспертов позволит вывести на новый уровень дискуссию о будущем мирового индустриального развития, заявил Кобяков. - Повестка Саммита включает вопросы глобального производства, главным из которых станет тема природоподобных технологий".

Отдельное внимание было уделено деловой программе GMIS-2019. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев отметил, что деловая повестка Саммита включает более 40 мероприятий различного формата.

"Россия впервые принимает столь значимый международный промышленный саммит, организуемый под эгидой Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, который призван содействовать всестороннему диалогу производителей, новаторов, технологов, инвесторов и представителей правительств по самым актуальным вопросам индустриального развития на пороге формирования нового промышленного уклада", - сказал он, выразив уверенность, что проведение этого авторитетного мероприятия в России придаст дополнительный импульс расширению международных кооперационных связей и укреплению роли нашей страны в формировании глобальной экономической повестки.

Предполагается, что в первый день GMIS, в рамках церемонии открытия, выступят российские и иностранные официальные лица: заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, председатель Организационного комитета GMIS Бадр аль-Олама, генеральный директор Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонг, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Ожидается, что в Глобальном саммите по производству и индустриализации примут участие порядка 2 000 человек.

Кроме того, на заседании обсуждались вопросы подготовки городской инфраструктуры Екатеринбурга к проведению Саммита.

"Подготовка региона к саммиту GMIS ведется в полном соответствии с графиками", – заявил на оргкомитете губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По его словам, построен и запущен в эксплуатацию конгресс-центр, где пройдут основные мероприятия GMIS. В Екатеринбурге заканчиваются дорожные работы и благоустройство территорий по маршрутам движения участников Саммита и в районе проведения ключевых мероприятий. Аэропорт Кольцово готов к приему гостей, а гостиницы города – к их размещению. Решены вопросы логистики и проведена необходимая работа по обеспечению безопасности.

Напомним, GMIS пройдет 9-11 июля в Екатеринбурге на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Ожидается, что мероприятие посетит президент РФ Владимир Путин.