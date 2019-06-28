В Екатеринбург в первый день саммита GMIS-2019 прилетят Козак и Мантуров

22 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
конгресс-центр МВЦ &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбург в первый день саммита GMIS-2019 прилетят Козак и Мантуров

В Москве на заседании Организационного комитета по подготовке и проведению Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS-2019), которое провёл заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, рассчитывают на содержательный диалог, направленный на укрепление международного сотрудничества в сфере промышленного производства и технологического развития.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора со ссылкой на фонд Росконгресс (отвечает на федеральном уровне за проведение мероприятия), в ходе заседания подготовку к Саммиту обсудили советник президента РФ Антон Кобяков, представители министерств, ведомств и крупнейших компаний.

"Участие в GMIS-2019 ключевых экспертов позволит вывести на новый уровень дискуссию о будущем мирового индустриального развития, заявил Кобяков. - Повестка Саммита включает вопросы глобального производства, главным из которых станет тема природоподобных технологий".

Отдельное внимание было уделено деловой программе GMIS-2019. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев отметил, что деловая повестка Саммита включает более 40 мероприятий различного формата.

"Россия впервые принимает столь значимый международный промышленный саммит, организуемый под эгидой Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, который призван содействовать всестороннему диалогу производителей, новаторов, технологов, инвесторов и представителей правительств по самым актуальным вопросам индустриального развития на пороге формирования нового промышленного уклада", - сказал он, выразив уверенность, что проведение этого авторитетного мероприятия в России придаст дополнительный импульс расширению международных кооперационных связей и укреплению роли нашей страны в формировании глобальной экономической повестки.

Предполагается, что в первый день GMIS, в рамках церемонии открытия, выступят российские и иностранные официальные лица: заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, председатель Организационного комитета GMIS Бадр аль-Олама, генеральный директор Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонг, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Ожидается, что в Глобальном саммите по производству и индустриализации примут участие порядка 2 000 человек.

Кроме того, на заседании обсуждались вопросы подготовки городской инфраструктуры Екатеринбурга к проведению Саммита.

"Подготовка региона к саммиту GMIS ведется в полном соответствии с графиками", – заявил на оргкомитете губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

конгресс-центр МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"(2019)|Фото: Накануне.RU

конгресс-центр МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО"(2019)|Фото: Накануне.RU

По его словам, построен и запущен в эксплуатацию конгресс-центр, где пройдут основные мероприятия GMIS. В Екатеринбурге заканчиваются дорожные работы и благоустройство территорий по маршрутам движения участников Саммита и в районе проведения ключевых мероприятий. Аэропорт Кольцово готов к приему гостей, а гостиницы города – к их размещению. Решены вопросы логистики и проведена необходимая работа по обеспечению безопасности.

Напомним, GMIS пройдет 9-11 июля в Екатеринбурге на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Ожидается, что мероприятие посетит президент РФ Владимир Путин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбург в первый день саммита GMIS-2019 прилетят Козак и Мантуров

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: GMIS-2019, оргкомитет, Фонд Росконгресс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.06.2019 15:00 Мск Конгресс-центр, которому предстоит принять GMIS, проведет тестовое мероприятие в сфере делового туризма

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров