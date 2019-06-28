Глава украинской делегации в ПАСЕ упрекнул Зеленского
На Украине до сих пор не определились с виноватыми в том, что в ПАСЕ вернулась Россия без каких-либо ограничений. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев упрекнул президента Владимира Зеленского в том, что он перекладывает свою вину на депутатов.
Это произошло после того, как накануне Зеленский предложил депутатам спросить себя, что они сделали, чтобы не допустить возвращения России, вместо того чтобы спрашивать самого Зеленского.
В ответ Арьев раскритиковал в Fаcebook президента, который, по его мнению, должен был выдвинуть европейским лидерам встречные условия на возвращение российской делегации. А также упрекнул Зеленского в том, что он не нашел времени встретиться с украинской делегацией и "не набрал Порошенко, который бы мог объяснить, что делать".
"Не надо перекладывать свой провал на других. Отсутствие опыта изменится со временем. Надеюсь. А неумение не признавать собственные ошибки может не пройти никогда", - написал Арьев.
Напомним, Украина приостановила работу в ПАСЕ после возвращения туда России.