Глава украинской делегации в ПАСЕ упрекнул Зеленского

На Украине до сих пор не определились с виноватыми в том, что в ПАСЕ вернулась Россия без каких-либо ограничений. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев упрекнул президента Владимира Зеленского в том, что он перекладывает свою вину на депутатов.

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Это произошло после того, как накануне Зеленский предложил депутатам спросить себя, что они сделали, чтобы не допустить возвращения России, вместо того чтобы спрашивать самого Зеленского.

В ответ Арьев раскритиковал в Fаcebook президента, который, по его мнению, должен был выдвинуть европейским лидерам встречные условия на возвращение российской делегации. А также упрекнул Зеленского в том, что он не нашел времени встретиться с украинской делегацией и "не набрал Порошенко, который бы мог объяснить, что делать".

"Не надо перекладывать свой провал на других. Отсутствие опыта изменится со временем. Надеюсь. А неумение не признавать собственные ошибки может не пройти никогда", - написал Арьев.

Напомним, Украина приостановила работу в ПАСЕ после возвращения туда России.