Скандал на Украине: Климкин разругался с Зеленским

В украинской политике разразился довольно громкий скандал между президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Павлом Климкиным.

Как сообщало Накануне.RU, Зеленского возмутил ответ МИД на ноту России по арестованным морякам без согласования с ним. В ответ Климкин заявил, что МИД не нуждается в согласовании этих вопросов с президентом. Формально он прав: ведомство не может за каждым ответом обращаться к президенту. Однако, согласно украинской конституции, именно президент отвечает за внешнюю политику. Что произошло?

Свое возмущение Зеленский высказал в очень резкой форме.

"Я, как президент Украины, узнаю информацию о наших международных шагах из интернета. Я говорю о ноте, которую мы получили от России относительно возвращения наших моряков, и про ноту ответа, который направил МИД. Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины", - сказал он.

"Я не понимаю то, что министр делает обращение от Украины как от государства. Это компетенция президента. Я несу личную ответственность за внешнюю политику. Я хочу, чтобы МИД объяснил свои действия вам, а я уже потом от вас, может, снова из интернета узнаю о результате", - ехидно добавил Зеленский, обращаясь к журналистам.

Климкин отреагировал тем, что вообще отказался работать с Зеленским.

"В этих условиях я не считаю возможным больше помогать", - подчеркнул он.

Этот инцидент примечателен тем, что Климкин сам подал в отставку накануне инаугурации Зеленского. Тот тоже обещал сменить главу МИД. Однако Верховная рада в пику Зеленскому не приняла отставку Климкина, и он остался на своем посту. Зеленский в своем заявлении раскритиковал Раду за этот шаг, а также за то, что она провалила и назначение нового кандидата Вадима Пристайко.

Характерно, что это уже не первый случай, когда Климкин "подставляет" Зеленского. 23 июня он заявил, что на саммите G20 в Осаке Зеленский может встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Климкин озвучил заведомо ложную информацию, что подтвердили и в Кремле. Японский МИД также сделал специальное заявление, что саммит пройдет без Украины.

А в начале июня произошел скандал с плагиатом: экс-президент Петр Порошенко обвинил Зеленского в плагиате своей речи. В администрации президента заявили, что это диверсия, которую произвело ведомство Климкина. Там оправдались, что готовили эту речь еще для Порошенко, но тот не успел ее произнести, и ее подали Зеленскому, хотя это произошло уже после того, как ее произнес Порошенко на съезде своей партии "Европейская солидарность". Налицо противодействие старой порошенковской гвардии новому президенту (Климкин был назначен по представлению Порошенко сразу после вступления последнего в должность в июне 2014 года).

Экс-спикер МИД Украины Олег Волошин напомнил Зеленскому, что тот сам предлагал Климкину остаться во главе МИД.

"А тот его главой государства фактически не признает. Браво! Раньше у нас была плохая внешняя политика, теперь ее как продуманной системы целей и средств их достижения нет вообще", - написал Волошин.

Разразившийся скандал комментируют все политические силы.

"Вчера весь мир наблюдал за публичной перепалкой между нашим президентом и министром иностранных дел Украины. Стыдно, больно и крайне опасно для государства… И в этих обстоятельствах мы хотим, чтобы ПАСЕ, Европа и мир стали на нашу сторону", - посетовала в Facebook экс-премьер Юлия Тимошенко.

Нынешний премьер Украины Владимир Гройсман посоветовал Зеленскому отправить Климкина в отпуск.

Украинский экономист Александр Гончаров отметил, что обескуражен случившимся.

"Ребята, ну у нас пока государство, а не "песочница", где кто-то на кого-то может обидеться, злиться и играть в молчанку", - написал он.

Экономист Андрей Головачев детально разобрал причины конфликта. Он указал на то, что данный случай вскрыл серьезный недостаток украинской конституции в распределении полномочий, Климкин не превысил своих полномочий, не посоветовавшись с Зеленским, а последний - "это диктатор-барин, как и все предыдущие президенты, который не воспринимает министра как политическую фигуру, назначенную парламентом для проведения своей политики".

"А президенту, у которого, кстати, никакой собственной линии пока нет, надо смириться с этим, а не устраивать истерики перед журналистами", - подчеркнул Головачев, который полагает, что Украине нужно как можно быстрее переходить к парламентской форме правления.

Инцидент наглядно показал, что Зеленский позиционирует себя как строгого президента из народа, противостоящего старой власти (сегодня он снова в видеообращении уколол депутатов Рады за их неприкосновенность). Это может помочь на парламентских выборах набрать его "Слуге народа" до половины голосов. Поможет ли это украинскому государству?