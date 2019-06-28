ГИБДД перекрыла подтопленные подъезды к аэропорту Шереметьево

ГИБДД перекрыла движение автотранспорта на подъездах к аэропорту Шереметьево. Эти дороги оказались подтопленными в связи с "продолжительными ливневыми дождями", сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Затруднено движение автотранспорта из города Лобня в сторону Ленинградского шоссе в районе Шереметьево 1 - на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе образовалось подтопление. Данные автодороги являются подъездными путями к международному аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас дорожные службы пытаются убрать воду с проезжей части – на место пригнали три машины с насосами.

В министерстве указывают, что ливневая канализация на этом участке находится на балансе аэропорта. "Точная причина подтопления будет определена после ликвидации воды и обследования ливневой канализации", - отметили в ведомстве.

Пока власти рекомендуют пользоваться альтернативными путями подъездов: для проезда из Лобни к Ленинградскому шоссе автомобилисты могут воспользоваться объездом через деревню Носово. Объездной путь составит почти девять километров и займет порядка 20 минут.