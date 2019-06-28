Мэрия Екатеринбурга подвела итоги голосования на тему строительства второй ветки метро

В администрации Екатеринбурга подвели итоги голосования жителей города на тему строительства второй ветки метро. Выяснилось, что она жизненно необходима.

Напомним, идея собрать голоса граждан в поддержку уральской подземки в мэрии возникла после письма федерального министра транспорта Евгения Дитриха председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву, из которого можно было сделать вывод: второй ветки метро в Екатеринбурге в обозримом будущем не будет.

Однако мэр Александр Высокинский в ответ заявил, что ее строительство городские власти по-прежнему рассматривают как один из ключевых проектов к 300-летию Екатеринбурга. Итоги голосования в горадминистрации планировали использовать в качестве одного из аргументов при обсуждении вариантов финансирования метрополитена на федеральном уровне.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в ходе открытого голосования, организованного на официальном портале администрации, подавляющее большинство горожан (96% принявших участие в опросе) высказалось за дальнейшее развитие сети городского метрополитена, выбрав вариант "Жизненно необходима" (вторая линия подземки, - прим.).

Как заявил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов, полученные результаты говорят о высокой степени заинтересованности екатеринбуржцев в активном развитии инфраструктуры городского метрополитена. По его словам, работа по проектированию второй линии метро продолжается, а власти готовят серьезную презентацию на федеральном уровне, чтобы претендовать на финансирование из бюджета страны.

Отметим, как только голосование было открыто, сразу стало понятно, что его результаты будут предсказуемыми.