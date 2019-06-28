22 Июля 2020
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Трудовое воспитание, школьная доска (2017) | Фото: livejournal.com

Родители школы в Новосибирске пожаловались на поборы за перевод детей в 10-й класс

Прокуратура проверяет информацию о том, что в одной из школ Новосибирска с учеников требуют деньги за переход в десятый класс.

Как сообщили СМИ, речь идет о возможных вымогательствах администрацией школы №41в Кировском районе. О поборах заявили родители.

При наличии оснований прокуратура по Новосибирской области примет меры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее в Ноябрьске родители старшеклассников одной из школ возмутились якобы организованными сборами денег "на нужды класса" – "на бумагу и прочее".

"Анонимка" о "поборах" появилась в соцсети. Автор поста говорит о том, что "в школах собирают деньги, чтобы купить бумагу и прочее", хотя на это должны поступать бюджетные средства.

В мэрии заявили, что деньги на канцтовары и иные подобные нужды поступают вовремя.

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Родители школы в Новосибирске пожаловались на поборы за перевод детей в 10-й класс

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Теги: школа, новосибирск, поборы



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