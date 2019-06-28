Кудрин собирается взяться за KPI топ-менеджеров госкорпораций

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин собирается взять под контроль создание госкорпорациями четких KPI для топ-менеджмента. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. "Правительство правильно обозначило слабое место управления госкорпорациями и госкомпаниями - нет чётких KPI. Счетная палата возьмет под контроль этот процесс. Это условие, чтобы госсектор давал больше для развития", - пишет Кудрин.

Напомним, ранее СМИ сообщили о неисполнении госкорпорациями поручения президента шестилетней давности.

Владимир Путин в 2013 году поручил правительству обеспечить принятие госкомпаниями, госкорпорациями и унитарными госпредприятиями ключевых показателей эффективности. Достижение KPI должно учитываться при определении зарплаты руководства госкомпаний и принятии кадровых решений, говорилось в поручении. Правительство должно было выполнить поручение к 1 января 2015 года.

KPI - ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators).

РБК сообщает, что 43 руководителей госпредприятий должны были привлечь к ответственности за неутверждение KPI, но соответствующие решения не были приняты