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Экономика В России
Трансаэро (2015) | Фото: tramtararam.net

Глава МАК открестилась от обвинений ЦБ в махинациях с акциями "Трансаэро"

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал комментарий по поводу сообщений Центробанка, связанных с деятельностью руководства обанкротившейся авиакомпании "Трансаэро".

Дело в том, что руководитель МАК Татьяна Анодина приходится матерью основателю и председателю совета директоров "Трансаэро" Александру Плешакову и, соответственно, свекровью Ольге Плешаковой, генеральному директору перевозчика.

Центробанк в четверг сообщил, что выявил два случая манипулирования акциями "Трансаэро". По данным регулятора, с сентября по декабрь 2016 года Плешаков передал Анодиной 41,4% акций авиакомпании, сообщает РБК.

При этом инсайдерская информация о выходе Плешакова из капитала компании не была раскрыта, акции со счета Анодиной продали частным инвесторам по рыночной цене. В случае раскрытия котировки могли бы резко поменяться, говорил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

По оценке ЦБ, действия Плешакова и Анодиной позволили им избежать убытков на сумму более 200 млн руб., это минимальная сумма ущерба, который понесли инвесторы, купившие акции. Регулятор увидел в действиях Анодиной и Плешакова признаки уголовных преступлений.

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Невестка Адониной - Ольга Плешакова

Другие манипуляции с акциями "Трансаэро", как сообщили в ЦБ, проводились в 2014–2015 годах. Кипрская Jeimbo Cyprus Limited и бермудская Otkritie Advisory Services Limited регулярно вели сделки по акциям "Трансаэро", фактически обеспечивая весь объем торгов, заявил Лях. По его словам, речь идет о создании видимости торговой активности.

В комментарии МАК говорится, что ни ЦБ, ни правоохранительные органы не имели вопросов к Анодиной по данным темам. Сама Анодина ничего не знает о фактах манипулирования рынком акций перевозчика.

"Все ценные бумаги различных российских эмитентов, в том числе ВТБ, Сбербанка, Аэрофлота, Трансаэро, Транснефти, Роснефти, ЛУКойла, Магнита, Новотэка, принадлежавшие в разные периоды времени Анодиной продавались ей исключительно в Российской Федерации в соответствии с российским законодательством через уполномоченные организации с выплатой в бюджет РФ установленного подоходного налога, составившего с 2014 года более 30 млн руб.", - говорится в комментарии.

В МАК напомнили, что в 2015 году Анодина "как и другие члены ее семьи" безвозмездно передала все принадлежащие ей акции "Трансаэро" "рыночной стоимостью более 300 млн руб." своему сыну, а он уже передал их в "Аэрофлот".  

При этом пресс-служба комитета напомнила о решении питерского арбитража, мол, основные причины резкого ухудшения финансового состояния "Трансаэро" - девальвация национальной валюты (третий квартал 2014-2015 годы) и аннуляция сертификата эксплуатанта (октябрь 2015 года).

 

 

 

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Глава МАК открестилась от обвинений ЦБ в махинациях с акциями "Трансаэро"

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Теги: татьяна адонина, александр плешаков, трансаэро, махинации, акции



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