Депутаты Госдумы внесут проект потребкорзины с реальной стоимостью товаров и услуг

22 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
инфляция, продукты, бедность, магазин, продуктовая корзина (2015) | Фото: reporter-ua.com

Депутаты Госдумы внесут проект потребкорзины с реальной стоимостью товаров и услуг

Депутаты Госдумы из фракции "Справедливая Россия" планируют внести в "нижнюю палату" проект новой потребительской корзины, стоимость которой будет приближена к реальной. Об этом Накануне.RU рассказал заместитель руководителя фракции Олег Шеин.

Экспертно-аналитическое исследование стоимости потребительской корзины прошло по запросу депутатов. Эксперты подсчитали, что реальная стоимость минимального набора товаров и услуг превышает 31 тыс. руб., в то время как действующая до конца 2020 г. корзина оценена в 9,9 тыс. руб.

По словам Шеина, депутаты намерены потребовать пересмотра корзины, отталкиваясь уже от позиции науки. "Действующая потребительская корзина искажает все понимание бедности в нашей стране, не помогает преодолению бедности и неравенства, поэтому мы будем вносить новый закон", - сказал Шеин.

Ранее, напомним, Госдума уже отклоняла проекты о пересмотре потребкорзины, срок действия которой Правительство продлило до 2021 г. В процессе обсуждения новой потребительской корзины Министерство труда и социальной защиты предложило увеличить ее стоимость на треть.

"30% - это неплохо, это хоть какое-то движение вверх, но я бы воздержался от любых комментариев по поводу обещаний Минтруда. Я напомню два прошлых обещания: первое - с повышением пенсионного возраста будут расти реальные пенсии, этого нет; второе - введение продуктовых наборов, чего не произошло. Когда мы увидим внесенный в Госдуму текст проекта, подкрепленный бюджетом, тогда можно поверить в обещание увеличения стоимости корзины", - говорит Шеин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутаты Госдумы внесут проект потребкорзины с реальной стоимостью товаров и услуг

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: стоимость потребительской корзины, Справедливая Россия, Олег Шеин, Госдума, бюджет,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 31.07.2019 09:46 Мск Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.06.2019 10:11 Мск Реальная стоимость потребкорзины в три раза превысила официальную
Ранее 21.05.2019 02:22 Мск Топилин пообещал рост МРОТ
Ранее 20.03.2019 11:36 Мск В Минтруде назвали сроки внесения в Госдуму новой потребительской корзины
Ранее 28.01.2019 14:50 Мск Депутат Госдумы предложил включить компьютеры в потребительскую корзину
Ранее 28.01.2019 10:05 Мск Цена потребительской корзины в России может вырасти на треть
Ранее 16.01.2019 15:00 Мск Депутатам не удалось добиться пересмотра потребительской корзины
Ранее 31.01.2018 13:07 Мск В Госдуму внесен проект о пересмотре потребительской корзины

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров