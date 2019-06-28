Депутаты Госдумы внесут проект потребкорзины с реальной стоимостью товаров и услуг

Депутаты Госдумы из фракции "Справедливая Россия" планируют внести в "нижнюю палату" проект новой потребительской корзины, стоимость которой будет приближена к реальной. Об этом Накануне.RU рассказал заместитель руководителя фракции Олег Шеин.

Экспертно-аналитическое исследование стоимости потребительской корзины прошло по запросу депутатов. Эксперты подсчитали, что реальная стоимость минимального набора товаров и услуг превышает 31 тыс. руб., в то время как действующая до конца 2020 г. корзина оценена в 9,9 тыс. руб.

По словам Шеина, депутаты намерены потребовать пересмотра корзины, отталкиваясь уже от позиции науки. "Действующая потребительская корзина искажает все понимание бедности в нашей стране, не помогает преодолению бедности и неравенства, поэтому мы будем вносить новый закон", - сказал Шеин.

Ранее, напомним, Госдума уже отклоняла проекты о пересмотре потребкорзины, срок действия которой Правительство продлило до 2021 г. В процессе обсуждения новой потребительской корзины Министерство труда и социальной защиты предложило увеличить ее стоимость на треть.

"30% - это неплохо, это хоть какое-то движение вверх, но я бы воздержался от любых комментариев по поводу обещаний Минтруда. Я напомню два прошлых обещания: первое - с повышением пенсионного возраста будут расти реальные пенсии, этого нет; второе - введение продуктовых наборов, чего не произошло. Когда мы увидим внесенный в Госдуму текст проекта, подкрепленный бюджетом, тогда можно поверить в обещание увеличения стоимости корзины", - говорит Шеин.